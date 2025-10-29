Strage di Paupisi Antonia Ocone è sveglia e respira da sola | la 16enne ha lasciato la Terapia Intensiva

La ragazza, ridotta in fin di vita dal padre, che ha ucciso la mamma e il fratello a Paupisi, nella provincia di Benevento, si è svegliata dal coma e respira autonomamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

