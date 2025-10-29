Strage di Paupisi Antonia Ocone è sveglia e respira da sola | la 16enne ha lasciato la Terapia Intensiva

La ragazza, ridotta in fin di vita dal padre, che ha ucciso la mamma e il fratello a Paupisi, nella provincia di Benevento, si è svegliata dal coma e respira autonomamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Strage di Paupisi: Antonia Ocone si risveglia e riconosce i familiari: Benevento– Si apre uno spiraglio di speranza nella tragedia di Paupisi. La sedicenne rimasta gravemente ferita dal padre Salvatore Ocone nella strage familiare del 30 settembre ha riaperto Vai su Facebook

Strage Paupisi: la figlia sopravvissuta apre gli occhi e riconosce i familiari - X Vai su X

Strage di Paupisi, Antonia Ocone è sveglia e respira da sola: la 16enne ha lasciato la Terapia Intensiva - La ragazza, ridotta in fin di vita dal padre, che ha ucciso la mamma e il fratello a Paupisi, nella provincia di Benevento, si è svegliata dal coma e ... Lo riporta fanpage.it

Antonia Ocone mostra segni di ripresa: trasferita in neuroriabilitazione. Sarà operata alla tsta entro 15 giorni - La sedicenne sopravvissuta è sveglia, a tratti collaborante e sta lentamente recuperando alcune funzioni motorie e cognitive. Scrive primonumero.it

Strage di Paupisi, Antonia è sveglia e respira da sola - Antonia Ocone, a poco meno di un mese da quando lo scorso 30 settembre è stata aggredita quasi mortalmente dal padre, Salvatore Ocone,«è stata trasferita presso la Uoc di Neuroriabilitazione dal ... Scrive ilroma.net