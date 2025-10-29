Stradale trasferita Opposizione all’attacco
Fa discutere la chiusura della sede della Polizia Stradale, trasferitasi a Fornaci di Barga. Sulla questione prendono posizione i consiglieri di Progetto Futuro Laura Lucchesi, Massimo Betti e Claudio Gemignani. "Ma veramente – affermano – non si riesce a fermare niente del continuo stillicidio ed emorragia di servizi, malattia ormai cronica che ha colpito da sette anni il nostro Comune? Terme chiuse, scuole agonizzanti, Comune chiuso, piscine chiuse in inverno e poco aperte in estate. Siamo basiti riguardo i continui proclami teorici di ipotetici imprenditori e investitori: tutto un fiorire di ma, sembra, se, può darsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
