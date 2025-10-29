Strada Cadeo-Cortemaggiore da via Riglio in condizioni precarie
Rino Russotto, consigliere comunale di Cadeo, mette in guardia sulle precarie condizioni di una delle alternative alla via Emilia, chiusa a Pontenure per i lavori al ponte. «Viste le deviazioni dovute ai lavori in corso sulla via Emilia e relativa chiusura al traffico, mi sono trovato a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
