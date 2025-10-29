Storia dell’arte fin dalla prima classe della scuola primaria Valditara | Rispetto per i beni culturali fin da piccoli

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto alla presentazione del Programma Nazionale FAI per la scuola 2025-2026, rilanciando con forza il tema dell'educazione alla bellezza e del patrimonio artistico come pilastri della formazione delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

