Storia dell’arte fin dalla prima classe della scuola primaria Valditara | Rispetto per i beni culturali fin da piccoli

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto alla presentazione del Programma Nazionale FAI per la scuola 2025-2026, rilanciando con forza il tema dell'educazione alla bellezza e del patrimonio artistico come pilastri della formazione delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it