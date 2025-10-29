Stop imminente alla produzione di auto in Europa L’allarme dell’industria dopo la stretta sui chip dalla Cina | cosa sta succedendo

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carenza di microchip rischia di paralizzare l’industria automobilistica europea già a partire dai prossimi giorni. A suonare l’allarme è l’ Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili, che in una nota si dice «sempre più preoccupata» di uno stop imminente delle fabbriche. «La situazione diventa ogni giorno più critica per l’industria automobilistica globale. La conseguente carenza di forniture del tipo di chip semplici utilizzati nelle centraline dei sistemi elettrici dei veicoli sta colpendo duramente le case automobilistiche di tutto il mondo», si legge nella nota diffusa dall’Acea. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

stop imminente produzione auto“Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso - Sangiuliano scrive al “garante” amico di partito: "Caro Agostino, nessun favore". Segnala ilfattoquotidiano.it

stop imminente produzione autoAuto Ue: "Mancano i chip, stop della produzione imminente" - L'Associazione europei dei costruttori di automobili ( Acea) "è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della ... Secondo ansa.it

stop imminente produzione auto«Stop imminente alla produzione di auto» in Europa. L’allarme dell’industria dopo la stretta sui chip dalla Cina: cosa sta succedendo - L'associazione di settore Acea: «Diverse case pronte a fermare le linee di produzione, urge una soluzione diplomatica» ... Secondo open.online

Cerca Video su questo argomento: Stop Imminente Produzione Auto