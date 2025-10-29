Stop imminente alla produzione di auto in Europa L’allarme dell’industria dopo la stretta sui chip dalla Cina | cosa sta succedendo
La carenza di microchip rischia di paralizzare l’industria automobilistica europea già a partire dai prossimi giorni. A suonare l’allarme è l’ Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili, che in una nota si dice «sempre più preoccupata» di uno stop imminente delle fabbriche. «La situazione diventa ogni giorno più critica per l’industria automobilistica globale. La conseguente carenza di forniture del tipo di chip semplici utilizzati nelle centraline dei sistemi elettrici dei veicoli sta colpendo duramente le case automobilistiche di tutto il mondo», si legge nella nota diffusa dall’Acea. 🔗 Leggi su Open.online
