Stop al Ponte sullo Stretto perché la Corte dei Conti ha detto no | le riserve su costi progetto urgenza e Cipess politico

La Corte dei Conti ha detto no. La delibera Cipess con i 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto non può essere registrata. La decisione arriva dopo una lunga camera di consiglio della Sezione centrale dei magistrati contabili. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Ma, di fatto, la sezione ha accolto le “riserve” espresse in apertura della riunione, dalla magistrata delegata Carmela Mirabella. Le eccezioni sollevate sarebbero state diverse: tra queste anche quella sulla competenza del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione), considerato organo “politico”. I primi dubbi un mese fa: competenze, coperture economiche, ambiente, norme antisismiche e costi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

