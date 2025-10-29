Stipendio Spalletti Juve | ecco quanto guadagnerà il futuro tecnico bianconero L’indiscrezione sul contratto

che sta per essere firmato dall’allenatore. A meno di (clamorose) sorprese, la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus è ormai da ritenersi alle sue ultimissime battute. È solo una questione di tempo, anzi di ore, poi l’ex Commissario Tecnico della Nazionale diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prendendo il posto dell’esonerato Igor Tudor. L’accelerata decisiva è arrivata nella serata di ieri, martedì 28 ottobre, alla vigilia della delicata partita di campionato contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stipendio Spalletti Juve: ecco quanto guadagnerà il futuro tecnico bianconero. L’indiscrezione sul contratto

