Stipendi in aumento in Italia in quali settori crescono di più le retribuzioni
Gli stipendi degli italiani sono rimasti fermi a settembre 2025 rispetto al mese precedente. Sul 2024 l’aumento è del 2,6%, ma non tutti i settori hanno giovato della stessa crescita delle retribuzioni. Agricoltura e pubblica amministrazione battono industria e servizi, e più di tutti sono aumentati gli stipendi dei funzionari ministeriali. I dati dell’Istat rivelano però anche alcuni problemi. Fermi da un anno gli stipendi nella farmacia e nelle telecomunicazioni, mentre la media è sotto alla crescita del carrello della spesa. Nel frattempo 5,6 milioni di dipendenti stanno aspettando il rinnovo del contratto ormai scaduto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
