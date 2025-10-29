Stipendi in aumento in Italia in quali settori crescono di più le retribuzioni

Quifinanza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stipendi degli italiani sono rimasti fermi a settembre 2025 rispetto al mese precedente. Sul 2024 l’aumento è del 2,6%, ma non tutti i settori hanno giovato della stessa crescita delle retribuzioni. Agricoltura e pubblica amministrazione battono industria e servizi, e più di tutti sono aumentati gli stipendi dei funzionari ministeriali. I dati dell’Istat rivelano però anche alcuni problemi. Fermi da un anno gli stipendi nella farmacia e nelle telecomunicazioni, mentre la media è sotto alla crescita del carrello della spesa. Nel frattempo 5,6 milioni di dipendenti stanno aspettando il rinnovo del contratto ormai scaduto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

stipendi in aumento in italia in quali settori crescono di pi249 le retribuzioni

© Quifinanza.it - Stipendi in aumento in Italia, in quali settori crescono di più le retribuzioni

Approfondisci con queste news

stipendi aumento italia settoriGli stipendi ora sono inferiori dell’8,8% rispetto al 2021: in Italia la crescita è ferma e il potere d’acquisto va giù - Secondo l’Istat, nel terzo trimestre 2025 la crescita delle retribuzioni rallenta, pur restando di poco sopra l’inflazione. Scrive corriere.it

stipendi aumento italia settoriStipendi, il recupero dell’inflazione è lontano: salari reali più bassi dell’8,8% rispetto al 2021 - I dati Istat: le retribuzioni crescono più dei prezzi ma pesa ancora il divario accumulato in passato ... Secondo repubblica.it

stipendi aumento italia settoriStipendi di docenti e personale ATA in aumento, ma restano tra i più bassi d’Europa - Si tratta per un aumento degli stipendi dei docenti e del personale ATA: fino a 80 euro in più al mese per gli insegnanti italiani ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Stipendi Aumento Italia Settori