Stipendi in aumento in Italia a settembre del 2,6% su base annua crescita maggiore per gli statali +7,2% e minore nello smaltimento rifiuti +0,7%

Gli stipendi sono fermi a settembre in Italia, facendo segnare +0% su agosto, mentre in un anno sono aumentati del 2,6%, meno dei prezzi del carrello della spesa Nel mese di settembre gli stipendi in Italia sono aumentati del 2,6% su base annua. La retribuzione oraria registra un +2,6%, con d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Stipendi in aumento in Italia a settembre del 2,6% su base annua, crescita maggiore per gli statali, +7,2%, e minore nello smaltimento rifiuti, +0,7%

Altre letture consigliate

Le risorse non ci sono. Per il fondo nazionale meno del 6 per cento del pil. Nuove assunzioni e aumento degli stipendi del personale: solo promesse Vai su Facebook

Sanità 2026: aumento stipendi per medici e infermieri • Manovra: nuove risorse per la Sanità dal 2026, anche per potenziare le assunzioni di medici e infermieri ed aumentare gli stipendi. - X Vai su X

Stipendi in aumento in Italia, in quali settori crescono di più le retribuzioni - A settembre 2025 gli stipendi degli italiani sono cresciuti del 2,6% rispetto al 2024, ma alcuni settori, soprattutto nella Pa, hanno registrato crescite più marcate ... Riporta quifinanza.it

Istat: stipendi reali più bassi rispetto al 2021. La sferzata di Schlein: "Meloni mette le famiglie in difficoltà" - settembre 2025 le retribuzioni orarie sono cresciute del 3,3%, ma non è bastato a colmare il gap accumulato con l'inflazione ... Secondo today.it

Gli stipendi ora sono inferiori dell’8,8% rispetto al 2021: in Italia la crescita è ferma e il potere d’acquisto va giù - Secondo l’Istat, nel terzo trimestre 2025 la crescita delle retribuzioni rallenta, pur restando di poco sopra l’inflazione. Riporta msn.com