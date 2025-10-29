Steven Soderbergh non può salvare Star Wars ma esiste qualcuno che può farlo?
In una recente intervista, Adam Driver ha rivelato di essersi rivolto a Steven Soderbergh alcuni anni fa con un'idea per un film Star Wars che avrebbe chiuso i conti con il personaggio interpretato da Driver in tre sequel della saga tra il 2015 e il 2019: Ben Solo alias Kylo Ren, il figlio ribelle di Han Solo e della Principessa Leila influenzato dal Lato Oscuro della Forza. Quello che era iniziato come una conversazione tra amici creativi è diventato apparentemente molto reale. Una sceneggiatura finita (scritta insieme a Rebecca Blount e Scott Z. Burns) è arrivata fino all'amministratore delegato di Disney Bob Iger, prima di essere rifiutata, presumibilmente perché nel 2019, in The Rise of Skywalker, Ben Solo è morto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Steven Soderbergh ha rilasciato una dichiarazione in merito al film "The Hunt for Ben Solo", che avrebbe dovuto dirigere ma che è stato cancellato: "Mi sono davvero divertito a realizzare il film nella mia testa. Mi dispiace solo che i fan non potranno vederlo."
La gente che sfasa perché avremmo potuto avere un altro film di Star Wars con Adam Driver. Io che urlo per il concetto di uno Star Wars scritto e diretto da Steven Soderbergh che ci ha speso due anni sopra (durante i quali ha diretto tipo 4?5?6? film).
