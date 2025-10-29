Steven Soderbergh non può salvare Star Wars ma esiste qualcuno che può farlo?

In una recente intervista, Adam Driver ha rivelato di essersi rivolto a Steven Soderbergh alcuni anni fa con un'idea per un film Star Wars che avrebbe chiuso i conti con il personaggio interpretato da Driver in tre sequel della saga tra il 2015 e il 2019: Ben Solo alias Kylo Ren, il figlio ribelle di Han Solo e della Principessa Leila influenzato dal Lato Oscuro della Forza. Quello che era iniziato come una conversazione tra amici creativi è diventato apparentemente molto reale. Una sceneggiatura finita (scritta insieme a Rebecca Blount e Scott Z. Burns) è arrivata fino all'amministratore delegato di Disney Bob Iger, prima di essere rifiutata, presumibilmente perché nel 2019, in The Rise of Skywalker, Ben Solo è morto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

