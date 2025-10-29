Stelle d’oro al merito sportivo il 6 novembre al Centro tecnico di Coverciano l’edizione 2025 della cerimonia organizzata dal Coni Toscana

Anche questa edizione sarà l'occasione per analizzare il momento dello sport in Toscana, con risultati, obiettivi e traguardi che nel 2024 sono stati di altissimo livello, e di guardare con fiducia ad un futuro sempre più roseo Si svolgerà il prossimo 6 novembre, al Centro tecnico di Covercia.

