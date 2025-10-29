Stellantis ha raggiunto nuovi accordi con Nvidia, Uber e Foxconn per proseguire il proprio percorso verso lo sviluppo dei robotaxi. Dopo la stretta di mano con Pony.Ai, azienda con cui il gruppo italo-francese inizierà a testare i veicoli a guida autonoma in Europa, la società ha voluto insistere sul tema, avviando collaborazioni coi tre colossi. L’obiettivo in questo caso è lo sviluppo di veicoli autonomi di livello 4. In una nota Stellantis ha spiegato di voler «combinare l’esperienza tecnologica dei partner con la capacità produttiva e la visione industriale di Stellantis. I test e le prime sperimentazioni dei robotaxi sono attesi nei prossimi anni, con l’obiettivo di integrare progressivamente questi veicoli nei servizi di mobilità urbana». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stellantis, dopo Pony AI altri accordi per i robotaxi