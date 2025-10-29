Stefano De Martino nuovo flirt con Gilda Ambrosio? Le foto in giro per Milano e l' assenza di Caroline Tronelli
Le voci sull'allontamento di Stefano De Martino da Caroline Tronelli sembrano essere sempre di più. Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto del conduttore in giro per Milano in. 🔗 Leggi su Leggo.it
“Non me lo sarei mai ripreso se non avessimo avuto un figlio” La bordata di Belen Rodriguez a Stefano De Martino. La showgirl si confessa a “Belve” e racconta cosa è successo tra i due Vai su Facebook
Stefano De Martino, nuovo flirt con Gilda Ambrosio? Le foto in giro per Milano e l'assenza di Caroline Tronelli - Le voci sull'allontamento di Stefano De Martino da Caroline Tronelli sembrano essere sempre di più. Si legge su leggo.it
Affari Tuoi cambia ancora (per non affondare), De Martino apre a nuovi ospiti dopo Ballerina: chi ci sarà - Il conduttore le sta tentando tutte per non perdere terreno sui rivali di Mediaset. Scrive libero.it
De Martino con Gianni Morandi, frenata Rai sullo show più atteso: è 'colpa' di Affari Tuoi - Il calo degli ascolti tv del game show di Rai 1 potrebbe costringere la tv di Stato a rivedere il palinsesto e a rinunciare al nuovo programma del conduttore ... Si legge su libero.it