Stefano De Martino nuovo flirt con Gilda Ambrosio? Le foto in giro per Milano e l' assenza di Caroline Tronelli

Leggo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci sull'allontamento di Stefano De Martino da Caroline Tronelli sembrano essere sempre di più. Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto del conduttore in giro per Milano in. 🔗 Leggi su Leggo.it

stefano de martino nuovo flirt con gilda ambrosio le foto in giro per milano e l assenza di caroline tronelli

© Leggo.it - Stefano De Martino, nuovo flirt con Gilda Ambrosio? Le foto in giro per Milano e l'assenza di Caroline Tronelli

Altre letture consigliate

stefano de martino nuovoStefano De Martino, nuovo flirt con Gilda Ambrosio? Le foto in giro per Milano e l'assenza di Caroline Tronelli - Le voci sull'allontamento di Stefano De Martino da Caroline Tronelli sembrano essere sempre di più. Si legge su leggo.it

stefano de martino nuovoAffari Tuoi cambia ancora (per non affondare), De Martino apre a nuovi ospiti dopo Ballerina: chi ci sarà - Il conduttore le sta tentando tutte per non perdere terreno sui rivali di Mediaset. Scrive libero.it

stefano de martino nuovoDe Martino con Gianni Morandi, frenata Rai sullo show più atteso: è 'colpa' di Affari Tuoi - Il calo degli ascolti tv del game show di Rai 1 potrebbe costringere la tv di Stato a rivedere il palinsesto e a rinunciare al nuovo programma del conduttore ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Nuovo