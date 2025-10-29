Stefania Picasso | Mia sorella mi avvisò che mio figlio sarebbe morto Anche Franco Gatti mi ha parlato dopo la scomparsa

Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, racconta su Fanpage.it la pratica della scrittura automatica, attraverso la quale sostiene di riuscire a comunicare con il figlio Alessio, scomparso poco più che ventenne. Un racconto intenso e a tratti doloroso, quello di una donna che ha trovato in questa esperienza — e nella possibilità di aiutare altri genitori che vivono lo stesso dramma — la forza per affrontare la più straziante delle perdite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

