Stefania Picasso | Mia sorella mi avvisò che mio figlio sarebbe morto Anche Franco Gatti mi ha parlato dopo la scomparsa

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, racconta su Fanpage.it la pratica della scrittura automatica, attraverso la quale sostiene di riuscire a comunicare con il figlio Alessio, scomparso poco più che ventenne. Un racconto intenso e a tratti doloroso, quello di una donna che ha trovato in questa esperienza — e nella possibilità di aiutare altri genitori che vivono lo stesso dramma — la forza per affrontare la più straziante delle perdite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

