Stazione Centrale | minaccia personale di FS Security e aggredisce i poliziotti Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Bloccato dalla Polizia Ferroviaria a Napoli Centrale dopo aver minacciato il personale di sicurezza: aveva con sé un coltello. Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne marocchino, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di “Napoli Centrale”, hanno notato un soggetto che, privo del titolo di viaggio, stava cercando di superare il gate, minacciando il personale di FS Security. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

