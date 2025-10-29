Statista si diventa | il limite di Meloni che ci costa caro

Ahi ahi. oggi esco dalla comfort zone e mi avventuro nella giungla della politica interna — terreno dal quale, da militare in congedo, dovrei stare alla larga (tranne che nell’urna). Ma serve, perché alcune cose vanno messe in chiaro.Lo spunto è la visita di Viktor Orbán a Roma. Il personaggio, è. 🔗 Leggi su Today.it

Per Meloni ‘Israele ha superato i limiti’, ma non lo condanna: così resta ambigua e normalizza l’ingiustizia - ” Con questa frase, pronunciata con apparente gravità, Giorgia Meloni ha voluto segnalare una presa di distanza dalle azioni israeliane. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Meloni all'Onu: "Israele ha superato limiti a Gaza. La Russia ha calpestato i Trattati" - Un discorso a tutto campo quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Segnala tg24.sky.it

Meloni "Israele oltre il limite" - Giorgia Meloni parla all’Assemblea generale dell’Onu e, pur riconoscendo la "legittimità iniziale" della reazione ... Scrive quotidiano.net

