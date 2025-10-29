Startup Innovation Village Award | vince Novac con i supercondensatori modellabili

Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della  startup Novac di Matteo Bertocchi e Alessandro Fabbri  (Emilia-Romagna) ha vinto l’edizione 2025 di  Innovation Village Award,  che si e’ svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Si tratta di s upercondensatori di nuova generazione in formato pouch  leggeri, compatti e sicuri che garantiscono alta densita’ di potenza, ricarica ultrarapida e lunga durata anche a temperature fino a 120 gradi, aprendo la strada a  nuove applicazioni in ambito aerospaziale  e smart mobility. “Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale”, afferma Matteo Bertocchi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

