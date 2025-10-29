Startup Innovation Village Award | vince Novac con i supercondensatori modellabili
Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della startup Novac di Matteo Bertocchi e Alessandro Fabbri (Emilia-Romagna) ha vinto l’edizione 2025 di Innovation Village Award, che si e’ svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Si tratta di s upercondensatori di nuova generazione in formato pouch leggeri, compatti e sicuri che garantiscono alta densita’ di potenza, ricarica ultrarapida e lunga durata anche a temperature fino a 120 gradi, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito aerospaziale e smart mobility. “Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale”, afferma Matteo Bertocchi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questo mese i Wylab Innovation Talks volano in India! Per la puntata di novembre, ospiteremo Safa Soltani, Founder & CEO di Spolto, startup sport-tech indiana che connette utenti, coach e accademie sportive attraverso una piattaforma digitale, rendendo l’ - facebook.com Vai su Facebook
Innovation Village Award: vince Novac con i supercondensatori modellabili di nuova generazione - L'edizione 2025 di Innovation Village Award, il premio annuale istituito con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e l’ENEA, finalizzato a valorizzare le innovazioni ch ... Scrive finanza.repubblica.it
Napoli: startup Novac vince Innovation Village Award 2025 - Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della startup Novac di Matteo ... Secondo agenzianova.com
Napoli, culla delle startup: premiate le idee sostenibili - Sono le doti degli startupper che hanno partecipato alla settima edizione di Innovation Village Award, dal primo ... Riporta ilmattino.it