Startup Innovation Village Award | vince Novac con i supercondensatori modellabili

Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della startup Novac di Matteo Bertocchi e Alessandro Fabbri (Emilia-Romagna) ha vinto l’edizione 2025 di Innovation Village Award, che si e’ svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Si tratta di s upercondensatori di nuova generazione in formato pouch leggeri, compatti e sicuri che garantiscono alta densita’ di potenza, ricarica ultrarapida e lunga durata anche a temperature fino a 120 gradi, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito aerospaziale e smart mobility. “Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale”, afferma Matteo Bertocchi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it