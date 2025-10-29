StartCup Sicilia premiati progetti delle università di Palermo e Catania

Quantum4Health (Università di Palermo) e MicroBetTech (Università di Catania) si sono aggiudicati ex aequo l’edizione 2025 di StartCup Sicilia che si è svolta nella sede di UniCredit. Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Blog Sicilia (@blogsicilia) / Posts - X Vai su X

“Parliamone in Rete” in gara per il Community Award di StartupItalia: oggi la sfida social contro RealWin Sambuca di Sicilia – Anche una startup sambucese è tra le protagoniste del Community Award di StartupItalia, il riconoscimento che ogni anno premia la r Vai su Facebook

StartCup Sicilia, premiati progetti delle università di Palermo e Catania - Quantum4Health (Università di Palermo) e MicroBetTech (Università di Catania) si sono aggiudicati ex aequo l’edizione 2025 di StartCup Sicilia che si è svolta nella sede di UniCredit. mondopalermo.it scrive

A Palermo l’undicesima edizione della Start Cup Sicilia, la competizione che premia le imprese / Video - PALERMO (ITALPRESS) – Guidare insieme le imprese del territorio nel loro percorso di crescita, anche attraverso il ricorso a competizioni in cui far emergere le proprie peculiarità nell’ambito dell’in ... Secondo msn.com

Start Cup, Malandrino "Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia" - 'Come principale istituto di credito della Sicilia ci teniamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la nascita di ... notizie.tiscali.it scrive