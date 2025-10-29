StartCup Sicilia premiati progetti delle università di Palermo e Catania

Palermotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quantum4Health (Università di Palermo) e MicroBetTech (Università di Catania) si sono aggiudicati ex aequo l’edizione 2025 di StartCup Sicilia che si è svolta nella sede di UniCredit. Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

StartCup Sicilia, premiati progetti delle università di Palermo e Catania - Quantum4Health (Università di Palermo) e MicroBetTech (Università di Catania) si sono aggiudicati ex aequo l’edizione 2025 di StartCup Sicilia che si è svolta nella sede di UniCredit. mondopalermo.it scrive

startcup sicilia premiati progettiA Palermo l’undicesima edizione della Start Cup Sicilia, la competizione che premia le imprese / Video - PALERMO (ITALPRESS) – Guidare insieme le imprese del territorio nel loro percorso di crescita, anche attraverso il ricorso a competizioni in cui far emergere le proprie peculiarità nell’ambito dell’in ... Secondo msn.com

startcup sicilia premiati progettiStart Cup, Malandrino "Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia" - 'Come principale istituto di credito della Sicilia ci teniamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la nascita di ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Startcup Sicilia Premiati Progetti