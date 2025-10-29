Start Day al via l’evento dedicato al minibasket all’insegna della condivisione e dei valori educativi

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia la prima delle due tappe dedicate agli “ START DAY”, l’attesissimo evento dedicato al minibasket, organizzato dal Comitato Provinciale FIP di Benevento settore minibasket. La prima tappa si terrà oggi presso il Pala Miwa di Benevento e sarà dedicata ai gruppi scoiattoliaquilotti mentre, la seconda tappa sarà al Pala Lagni di Telese Terme per la categoria aquilottigazzelle, il giorno 4 novembre. Un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi che il “minibasket for life” sa trasmettere fin dai primi palleggi. L’iniziativa, che ha coinvolto numerose società e centinaia di giovani atleti, rappresenta un momento di festa e di avvio ufficiale della stagione sportiva minibasket 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

