Star Wars Visions vol 3 | La recensione del nuovo volume della saga d’animazione antologica della Galassia Lontana Lontana
Dall’acquisizione di Lucasfilm, Disney ha lavorato intensamente per espandere la galassia di Star Wars. In questo contesto di fervente creatività, la serie antologica animata Star Wars: Visions si è imposta come uno dei progetti più audaci e innovativi del franchise. La forza della libertà creativa: Visions e il canone. L’elemento rivoluzionario di Visions risiede nella sua premessa: concedere completa libertà creativa a rinomati studi di animazione esterni, consentendo loro di reinterpretare l’epica galattica di Star Wars senza i vincoli del canone tradizionale. La prima stagione ha celebrato l’indissolubile legame tra la saga e la cultura pop giapponese, generando storie originali, spesso con forti richiami al cinema samurai e profondi esperimenti narrativi sul mito Jedi e Sith. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
