Stangata Milan decisione pesante della Fifa | tifosi gelati

Glieroidelcalcio.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un inizio di stagione entusiasmante per il Milan di Allegri, la decisione della FIFA arriva come una doccia gelata. L’atmosfera attorno al Milan, fino a pochi giorni fa, era quella di una squadra tornata finalmente a respirare aria d’alta quota. Le vittorie, il gioco brillante e l’entusiasmo contagioso di un gruppo che sembra crederci davvero avevano riacceso la passione dei tifosi, pronti a sognare in grande dopo anni di alti e bassi. Allegri, tornato al centro del progetto con la sua esperienza e la sua calma apparente, restituisce alla squadra un’identità solida e un senso di appartenenza che mancava da tempo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

stangata milan decisione pesante della fifa tifosi gelati

© Glieroidelcalcio.com - Stangata Milan, decisione pesante della Fifa: tifosi gelati

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan-Como a Perth, c'è il via libera della Uefa: "Decisione eccezionale, non è un precedente" - La partita di campionato tra Milan e Como si giocherà a Perth "in via eccezionale" il prossimo 8 febbraio 2026. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stangata Milan Decisione Pesante