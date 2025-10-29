Stadio tramvie e sicurezza | parla Funaro Ridarò risorse ai Quartieri e nuovo ruolo ai presidenti

Firenze, 29 ottobre 2025 – La sindaca Sara Funaro apre ai poteri e ai fondi per i presidenti dei cinque Quartieri, ora ministri senza portafoglio, rispedisce al mittente (il segretario dem Fossi ) la questione del management della Multiutility, “decidono i sindaci”. E sui ritardi dello stadio conta di entrare nella partita Europei 2032 perché Firenze sarà pronta per il 2026. Ma sui fondi sceglie il silenzio. Sindaca, cominciamo dal voto. si doveva parlare di voto a Firenze. Come giudica il risultato del Pd? “Non bisogna fare analisi sommarie. Eugenio Giani ha vinto bene in Toscana e a Firenze con il 56% con un campo largo che necessariamente allarga la competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio, tramvie e sicurezza: parla Funaro. “Ridarò risorse ai Quartieri e nuovo ruolo ai presidenti”

