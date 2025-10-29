Firenze, 29 ottobre 2025 – “Lo spazio di manovra per le imprese è assai limitato. Ciò ha significato dover utilizzare i mezzi all’esterno dove però la movimentazione è molto difficile perché sono presenti alberi e anche il mercato sul lato nord del cantiere ”. Così Luca Buzzoni, direttore tecnico del progetto del restyling del Franchi per Arup, spiegava qualche giorno fa a La Nazione una delle motivazioni che stanno comportando ritardi nella realizzazione della ’nuova’ curva Fiesole pronta solo, come annunciato dalla sindaca Funaro, a inizio 2027. Ecco dunque che a ’pagare’ per la non più rinviabile accelerata del cantiere al Campo di Marte sarà a breve lo storico mercato del rione che ogni giorno attira centinaia di persone fra i suoi banchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Franchi, al cantiere serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva