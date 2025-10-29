Sta crollando di settimana in settimana Sondaggio Mannheimer | un partito italiano in guai serissimi
C’è un vento che soffia forte tra i palazzi della politica italiana, e stavolta porta con sé numeri che fanno tremare più di un leader. Settimana dopo settimana, gli equilibri sembrano cambiare: c’è chi conquista terreno e chi, invece, rischia di cadere nell’oblio. Ma chi è davvero in pericolo? Le ultime rilevazioni parlano chiaro, ma non tutto è come sembra. Dietro le percentuali si nasconde un racconto fatto di timori, speranze e colpi di scena che tengono milioni di italiani col fiato sospeso. E mentre qualcuno vola, altri arrancano tra incertezze e sondaggi impietosi. Meloni inarrestabile: la corsa che sorprende tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Sta crollando, di settimana in settimana”. Sondaggio Mannheimer: un partito italiano in guai serissimi - Il partito guidato da Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, consolidando la propria ... thesocialpost.it scrive
Azioni STM crollano: cosa sta succedendo al titolo? - Inizia molto male la sessione di borsa di metà settimana delle azioni STM. Da borsainside.com
Settimana turbolenta sui mercati: rallenta la crescita, vola l’oro, crollano le criptovalute - La settimana si chiude con un misto di segnali contrastanti per l’economia globale: tra revisioni al ribasso delle stime di crescita, tensioni geopolitiche e un nuovo rally dei beni rifugio, i mercati ... Riporta pordenoneoggi.it