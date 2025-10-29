Sta crollando di settimana in settimana Sondaggio Mannheimer | un partito italiano in guai serissimi 

C’è un vento che soffia forte tra i palazzi della politica italiana, e stavolta porta con sé numeri che fanno tremare più di un leader. Settimana dopo settimana, gli equilibri sembrano cambiare: c’è chi conquista terreno e chi, invece, rischia di cadere nell’oblio. Ma chi è davvero in pericolo? Le ultime rilevazioni parlano chiaro, ma non tutto è come sembra. Dietro le percentuali si nasconde un racconto fatto di timori, speranze e colpi di scena che tengono milioni di italiani col fiato sospeso. E mentre qualcuno vola, altri arrancano tra incertezze e sondaggi impietosi. Meloni inarrestabile: la corsa che sorprende tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it