Sta crollando di settimana in settimana Sondaggio Mannheimer | un partito italiano in guai serissimi
Secondo il più recente sondaggio politico elaborato da Renato Mannheimer e pubblicato su ItaliaOggi e riportato da Business.it rivela una tendenza ormai consolidata: Fratelli d’Italia continua a rafforzare la propria posizione, raggiungendo un consenso che si aggira intorno al 31% secondo le rilevazioni di Eumetra e Swg. La formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma così come la principale forza politica italiana, consolidando la leadership del centrodestra e ampliando il divario con le forze concorrenti. Questi dati si spiegherebbero con uno svuotamento del centro e una crisi dei partiti minori. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Nuovo sport a piazza della libertà. +++il rattoppo volante: +++ la scorsa settimana operai senza nessun cartello o segnalazione dell'intervento hanno rattoppato con palate di materiale isolante per le fughe nei pressi della pavimentazione della zona dove si m - facebook.com Vai su Facebook
“Sta crollando, di settimana in settimana”. Sondaggio Mannheimer: un partito italiano in guai serissimi - Il partito guidato da Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, consolidando la propria ... Lo riporta thesocialpost.it
Azioni STM crollano: cosa sta succedendo al titolo? - Inizia molto male la sessione di borsa di metà settimana delle azioni STM. Riporta borsainside.com
Settimana turbolenta sui mercati: rallenta la crescita, vola l’oro, crollano le criptovalute - La settimana si chiude con un misto di segnali contrastanti per l’economia globale: tra revisioni al ribasso delle stime di crescita, tensioni geopolitiche e un nuovo rally dei beni rifugio, i mercati ... Si legge su pordenoneoggi.it