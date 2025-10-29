Sta crollando di settimana in settimana Sondaggio Mannheimer | un partito italiano in guai serissimi

Secondo il più recente sondaggio politico elaborato da Renato Mannheimer e pubblicato su ItaliaOggi e riportato da Business.it rivela una tendenza ormai consolidata: Fratelli d’Italia continua a rafforzare la propria posizione, raggiungendo un consenso che si aggira intorno al 31% secondo le rilevazioni di Eumetra e Swg. La formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma così come la principale forza politica italiana, consolidando la leadership del centrodestra e ampliando il divario con le forze concorrenti. Questi dati si spiegherebbero con uno svuotamento del centro e una crisi dei partiti minori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

