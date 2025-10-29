St Regis Orchestra | il Grand Tour fa tappa a Firenze con un imperdibile Dinner Show
The St. Regis Florence, insieme a The St. Regis Rome e The St. Regis Venice, presenta il Grand Tour della St. Regis Orchestra, un progetto musicale in tre tappe che trasforma l’hotel in un vero e proprio “terzo luogo”: non solo spazio di soggiorno, ma anche destinazione culturale e di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
