SS36 | coppia di giovani finisce fuori strada nella galleria San Martino
Serata di incidenti, quella di mercoledì, sulle strade del Lecchese. Una coppia di giovani, 18 e 19 anni, è stata protagonista di un sinistro all'interno del tunnel San Martino in direzione Nord sulla SS36: intorno alle 19.50 l'auto sulla quale viaggiavano, infatti, è finita fuori strada. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
