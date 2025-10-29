Squilibrato | l’allarme di un democratico su Trump E lo speaker Johnson non replica

“Il presidente è squilibrato. Non sta bene”. Questa la descrizione di Donald Trump comunicata da Madeleine Dean, parlamentare democratica della Pennsylvania, a Mike Johnson, lo speaker della Camera in un incontro al Campidoglio. Johnson, grande sostenitore di Trump al quale deve in grande misura l’incarico di presidente della Camera, non ha cercato di correggere la diagnosi della Dean ma si è limitato a ribattere che nel Partito Democratico ci sono anche membri fuori controllo. La Dean ha continuato dando come esempio dello squilibrio di Trump la sua performance davanti ai generali che Johnson ha detto di non avere visto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

