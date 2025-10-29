Spunta Ghiglia in un’inchiesta sulla sanità | una dirigente gli chiese interventi sul Garante privacy

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome del componente FdI dell’authority, appena finito nella bufera per il caso Report, nei verbali sull’Asl To4. Divulgati i nomi di 45 pazienti gravi, sanzione finale poche migliaia di euro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

