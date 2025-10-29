Springsteen - Liberami dal nulla insegna 8 cose da non fare in un biopic musicale

Seguono leggeri spoiler su Springsteen - Liberami dal nulla Sono un grande fan di Bruce Springsteen. Ho scritto della sua musica proprio su questa testata e credo di potermi definire, senza troppa ironia, un fan professionista del Boss. Per questo, quando è stato annunciato il nuovo film biografico Springsteen - Liberami dal Nulla, con Jeremy Allen White nel ruolo del protagonista, l’entusiasmo era alle stelle. L’idea che il cinema potesse fare conoscere a una nuova generazione il genio di Bruce Springsteen e la potenza della sua musica mi sembrava semplicemente fantastica. Poi ho visto il film. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Springsteen - Liberami dal nulla insegna 8 cose da non fare in un biopic musicale

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosa c’è di vero in ‘Springsteen – Liberami dal nulla’? Spoiler: quasi tutto. Il fact checking del film che racconta il periodo di ‘Nebraska’. Vai su Facebook

Springsteen - Liberami dal nulla, il ritratto di Bruce Springsteen con Jeremy Allen White protagonista il cui titolo originale è Springsteen: Deliver Me from Nowhere, si tratta di un film biografico e musicale che racconta un periodo cruciale della vita del cosiddett - X Vai su X

Jeremy Allen White sul red carpet di Springsteen - Liberami dal nulla a Roma: «Bruce ci insegna che bisogna imparare, ogni volta, a tornare ad ascoltare sé stessi» - Jeremy Allen White, protagonista della cover di Vanity Fair ora in edicola, è arrivato a Roma per presentare ... Lo riporta vanityfair.it

I 10 biopic musicali più belli di sempre (incluso Springsteen) - Arriva nelle sale Springsteen: Liberami dal Nulla che racconta la realizzazione di Nebraska, l’album di un giovane e tormentato Bruce Springsteen. Da vanityfair.it

Springsteen - Liberami dal nulla, Scott Cooper e Jeremy Allen White: “Bruce è politico, ma in senso umano” - La coppia ha presentato la pellicola a Roma dopo l'anteprima al Telluride Film Festival dove è stato ben accolto dalla critica. Come scrive movieplayer.it