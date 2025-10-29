Sport in tv oggi mercoledì 29 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 29 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul secondo turno del Masters 1000 di Parigi: Jannik Sinner farà il proprio esordio contro il belga Zizou Bergs, mentre Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti daranno vita a un bel derby. In Cina proseguono i Mondiali di taekwondo, poi ampio spazio agli sport di squadra con una programmazione molto intensa e adatta a tutti i gusti. Gli appassionati di volley potranno divertirsi con i turni della Superlega maschile e della Serie A1 femminile, abbuffata di Coppe Europee per il basket, il calcio regalerà incontri di Serie A, Serie B e tornei stranieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 29 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

