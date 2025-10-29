Sport in tv oggi mercoledi 29 Ottobre | calcio e non solo Sinner torna in campo

Andiamo a vedere oggi quali saranno gli impegni sportivi che andranno oggi in tv. Turno infrasettimanale di serie A. Si preannuncia un’altra ricca giornata di sport con tanti impegni e tante interessanti sfide. Dopo gli anticipi di ieri proseguirà oggi la giornata di serie A con tante gare importanti, la prima della Juve senza Igor Tudor in panchina ed in serata il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina. Sfide a livello internazionale anche per il basket e la pallavolo. Sport in tv oggi, ecco tutte le gare che andranno in scena in queste ore. Quello odierno sarà un mercoledi ricco di impegni, oggi torna in campo anche il numero due al mondo Jannik Sinner che in caso di vittoria a Parigi tornerebbe numero uno al mondo, visto la contemporanea eliminazione di Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sportface.it