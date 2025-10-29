Sport ed inclusione | grande successo per Happy Hand On The Road al Palazzetto dello Sport

Happy Hand On The Road è stata un successo. Presso il palazzetto dello sport di Caserta, lo stadio Pinto e il Tennis Club di Caserta si sono unite persone con e senza disabilità accorse in viale Medaglie d’Oro nell’ultimo weekend di ottobre. La manifestazione sportiva, culturale e socio-educativa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

