Sport e tutela dei minori Insieme per prevenire gli abusi
CORTONA Indicazioni, strategie e buone pratiche per la tutela dei minori e delle persone fragili. Sarà questo il tema centrale dell’incontro in programma venerdì 31 ottobre, alle ore 17, presso il Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona, promosso nell’ambito del progetto "Stars – Sport Territorio Appartenenza Rete Sociale" (Codice 319108), finanziato con il concorso dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 79202025). La giornata di studio, intitolata " Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche", si inserisce nel percorso del progetto "Cortona e le sue Stelle – Attività 2025DG0042", volto a diffondere una cultura di protezione e consapevolezza nei contesti sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
?SPORT - Impiantistica - SALUTE Importante confronto sulle politiche sociali,sportive e di tutela della salute. Qualcosa sta cambiando ? Per partecipare scrivere a: [email protected] Comitato Nazionale Italiano Fair Play - facebook.com Vai su Facebook
Palestre scolastiche alle società sportive: tutela dell’autonomia e semplificazione dell’accesso. Via libera della Camera alla proposta di legge. Valditara: “Importante risultato” - X Vai su X
Sport e tutela dei minori . Insieme per prevenire gli abusi - CORTONA Indicazioni, strategie e buone pratiche per la tutela dei minori e delle persone fragili. Lo riporta lanazione.it
Tutela minori: Itri, sabato al santuario della Madonna della Civita un incontro con le religiose del Lazio impegnate nei vari ambiti formativi ed assistenziali - “La tutela dei minori, impegno primario che interpella tutti, famiglie, scuole, educatori, mondo dello sport, parrocchie”. Come scrive agensir.it
Minori nello sport, il rischio degli abusi - Si intitola “Cattivi Maestri” e racconta la storia vera di un bambino – oggi padre di famiglia – che è stato abusato sessualmente dal suo allenatore. rainews.it scrive