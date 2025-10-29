sport e tutela dei minori insieme per prevenire gli abusi

CORTONA Indicazioni, strategie e buone pratiche per la tutela dei minori e delle persone fragili. Sarà questo il tema centrale dell’incontro in programma venerdì 31 ottobre, alle ore 17, presso il Centro Convegni Sant’Agostino di Cortona, promosso nell’ambito del progetto "Stars – Sport Territorio Appartenenza Rete Sociale" (Codice 319108), finanziato con il concorso dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 79202025). La giornata di studio, intitolata " Safeguarding e prevenzione degli abusi – Applicazione della normativa e strategie psicologiche", si inserisce nel percorso del progetto "Cortona e le sue Stelle – Attività 2025DG0042", volto a diffondere una cultura di protezione e consapevolezza nei contesti sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

