Sport e disabilità al via i corsi di pilotaggio Anglat e Fisaps per la licenza di guida sportiva su pista

L’Autodromo del Levante di Binetto ha fatto da apripista al progetto nazionale che unisce ANGLAT e FISAPS in nome dell’inclusione. È da qui che riparte l’iniziativa dedicata alle persone con disabilità motoria in possesso di Patente B speciale, interessate a entrare nel mondo delle competizioni automobilistiche e a ottenere la Licenza CH ACI Sport, il titolo ufficiale che permette di gareggiare al fianco dei piloti normodotati. Il programma, partito a ottobre e in corso fino al 2026, prevede tappe in diversi autodromi italiani, tra cui Imola e altri circuiti nazionali. Un corso tra teoria, tecnica e adrenalina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sport e disabilità, al via i corsi di pilotaggio Anglat e Fisaps per la licenza di guida sportiva su pista

Altre letture consigliate

BARI | Disabilità e sport, al via i corsi di pilotaggio per avere la licenza di guida sportiva su pista Vai su Facebook

Sport e disabilità, al via i corsi di pilotaggio Anglat e Fisaps per la licenza di guida sportiva su pista - unica Federazione riconosciuta da ACI Sport per l’organizzazione di corsi e campionati dedicati a piloti con disabilità. Lo riporta ilgiornale.it

Sport e disabilità: al via i corsi di pilotaggio di ANGLAT e FISAPS per il conseguimento della licenza di guida sportiva su pista - L’asfalto dell’Autodromo del Levante di Binetto (BA) racconta una storia di coraggio, tecnica e velocità: riprende dalla Puglia il programma nazionale di corsi ANGLAT ... Da msn.com

Fondo dote famiglia 2025: al via la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi sportivi - Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per lo sport, il Governo informa che, a seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ... Secondo ipsoa.it