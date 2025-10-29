Spione lo sapevamo già ma tradire un amico è infamità | cosa c’è dietro lo striscione minaccioso apparso a Roma contro Zalewski

“Che fossi uno spione lo sapevamo già. Zalewski, tradire un amico si chiama infamità”. Duro attacco per Nicola Zalewski a Roma. L’esterno è oggi in forza all’Atalanta, ma fino a gennaio 2025 ha vestito la maglia della Roma. E a quanto pare non si è lasciato benissimo con la tifoseria organizzata giallorossa. Perché nonostante lo striscione non sia firmato, non è da escludere che sia stato fatto da ultras della Roma. Nella prima parte viene definito “spione”, mentre nella seconda “traditore”, con l’aggravante di aver tradito un amico. I due aggettivi con cui è stato etichettato Zalewski riguardano eventi differenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

