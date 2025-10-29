Come era stato svelato nei giorni scorsi, anche Maria De Filippi ha partecipato alla nuova edizione di Belve, ma in qualità di intervistatrice di Francesca Fagnani, conduttrice del programma di Rai2. De Filippi sarà ospite fissa (e intervistatrice) per tutta questa edizione e farà un paio di domande a Fagnani ogni martedì. Stasera le ha fatto una domanda “classica” di Belve, quella sulle “belvate” che ha fatto, quella che rivendica e quella e di cui si è pentita. E Francesca ha risposto che anni fa, prenotava al ristorante con il nome di altri vip. Ma ha anche raccontato che controllava il telefono del suo compagno, Enrico Mentana, rispondendo ad alcuni messaggi al suo posto e bloccando, se lo riteneva opportuno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Spiavo il telefono di Mentana” – Francesca Fagnani svela la sua “belvata” a Maria De Filippi