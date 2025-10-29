Spiagge Amalfi avvia il nuovo Piano per il demanio

29 ott 2025

L'Amministrazione comunale di Amalfi prova a definire il futuro del proprio litorale. Nel pieno dell'incertezza normativa nazionale che circonda le concessioni balneari, il Comune avvia l'iter per la redazione del nuovo Piano di utilizzo delle Aree Demaniali (P.A.D.), lo strumento destinato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

