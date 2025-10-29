Spiagge a rischio di essere sommerse | il 20 per cento entro il 2050 costa garganica fra le zone in pericolo Società geografica italiana | in prospettiva il 40 per cento sopraffatto dall' avanzata del mare entro il 2100

La spinta del mare inesorabile rischia di far sparire un quinto delle spiagge italiane entro i prossimi venticinque anni. Emerge dal rapporto della Società geografica italiana presentato ieri a Roma. Stando a questo rapporto il 40 per cento delle coste italiane attuali, entro il 2100, è a rischio di essere sottratto dal mare alla terraferma. Tra le aree per cui la situazione è più pericolosa c'è l'Alto Adriatico avanti a tutti, con la laguna di Venezia ed il delta del Po in particolare. Quindi la costa pugliese intorno al Gargano, vari tratti tirrenici fra Toscana e Campania, le aree sarde di Cagliari e Oristano, la foce del Pescara, la piana di Fondi, sud del Lazio.

