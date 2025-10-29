Spezia-Padova 1-1 | una gaffe clamorosa di Sarr vanifica il gol di Lapadula

La Spezia, 29 ottobre 2025 – Termina in parità la sfida casalinga dello Spezia contro il Padova. Un bel gol di Lapadula, una gara dominata, poi l'errore di Sarr che frutta il pareggio agli ospiti. Dunque, aquilotti che non riescono ancora a vincere al Picco. D'Angelo opta per il turnover rispetto alla gara di mercoledì e così fa anche il collega Andreoletti. Non succede molto nei primi minuti, giusto un'uscita di testa di Sarr all'11' su un cross lungo e una conclusione di Belli dalla distanza che il portiere para con facilità centralmente. Lo Spezia passa in vantaggio al 17' con Lapadula che mette dentro di testa, da distanza ravvicinata, il cross di Di Serio, servito da Vignali sul lancio di Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

