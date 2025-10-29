Spezia-Padova 1-1 | una gaffe clamorosa di Sarr vanifica il gol di Lapadula
La Spezia, 29 ottobre 2025 – Termina in parità la sfida casalinga dello Spezia contro il Padova. Un bel gol di Lapadula, una gara dominata, poi l'errore di Sarr che frutta il pareggio agli ospiti. Dunque, aquilotti che non riescono ancora a vincere al Picco. D'Angelo opta per il turnover rispetto alla gara di mercoledì e così fa anche il collega Andreoletti. Non succede molto nei primi minuti, giusto un'uscita di testa di Sarr all'11' su un cross lungo e una conclusione di Belli dalla distanza che il portiere para con facilità centralmente. Lo Spezia passa in vantaggio al 17' con Lapadula che mette dentro di testa, da distanza ravvicinata, il cross di Di Serio, servito da Vignali sul lancio di Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
#matchday ? #Spezia - #Padova 10° Giornata Serie B ? h 20:30 ? stadio Picco Webcronaca: - X Vai su X
SPEZIA-PADOVA | Alla chiusura della prevendita per domani a la Spezia sono 227 biglietti venduti ai padovani Vai su Facebook
LIVE Spezia-Padova 1-0 Serie B 2025/2026: Lapadula Illumina Lo Spezia - Padova: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it
Spezia-Padova 1-1: una gaffe clamorosa di Sarr vanifica il gol di Lapadula - La Spezia, 29 ottobre 2025 – Termina in parità la sfida casalinga dello Spezia contro il Padova. Secondo sport.quotidiano.net
Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna - Serie B in campo anche questa sera, con la 10ª giornata del campionato cadetto, che andrà quasi definitivamente in archivio: all'appello. Riporta tuttomercatoweb.com