Spezia d’assalto, questa sera, al ‘Picco’ contro il Padova (il via alle ore 20,30, in tribuna il presidente Stillitano) per conquistare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Oltre 8mila i tifosi bianchi previsti, circa 150 i patavini. Nelle fila aquilotte certe le assenze di Bandinelli, Comotto, Artistico, Zurkowski, da valutare Cistana e Onofri, rientrerà tra i convocati Wisniewski. Ieri mister D’Angelo, che potrebbe riproporre a grandi linee la formazione di Avellino, si è così espresso sulla gara di stasera. Mister, la vittoria di Avellino può rappresentare la scintilla della rinascita? "Questo non lo possiamo sapere, abbiamo avuto pochi giorni per soffermarci su quella che è stata una partita molto positiva per risultato e prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, ora non fermarti. Obiettivo vittoria al Picco. C’è un Padova da battere

