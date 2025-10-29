Spettatori Juve Udinese | il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium di Torino Non c’è il tutto esaurito

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettatori Juve Udinese, il dato ufficiale: 40.034 presenti per la prima del dopo-Tudor, la spinta dei tifosi nonostante la crisi. Ma pochissimi ospiti. Nonostante la crisi, l’esonero dell’allenatore e una striscia di risultati negativi che dura da oltre un mese, il popolo bianconero non abbandona la sua squadra. Anche questa sera, in occasione della delicatissima sfida infrasettimanale contro l’ Udinese, l’Allianz Stadium ha risposto presente con una cornice di pubblico importante.  La passione juventina si conferma incrollabile, anche nei momenti più difficili. Juve Udinese: il dato ufficiale sugli spettatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spettatori juve udinese il dato sui tifosi presenti questa sera all8217allianz stadium di torino non c8217232 il tutto esaurito

© Juventusnews24.com - Spettatori Juve Udinese: il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Non c’è il tutto esaurito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spettatori juve udinese datoJuventus – Udinese LIVE Diretta Streaming e TV Serie A 9° Giornata - Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. Lo riporta stadiosport.it

spettatori juve udinese datoSerie A, gli ascolti Dazn crescono ancora nell’ottava giornata: ma solo 66.000 abbonati hanno visto Hellas Verona-Cagliari - L'emittente gioisce per aver sfiorato i 5,9 milioni di spettatori, un dato he segna +12% rispetto allo stesso turno del 2024/2025 ... calciocasteddu.it scrive

Alla Juve bastano Dybala e McKennie: 2-0 all'Udinese, Allegri aggancia l'Atalanta - La squadra di Allegri riscatta così la sconfitta di mercoledì in Supercoppa contro l'Inter e ... Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Spettatori Juve Udinese Dato