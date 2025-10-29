Spettatori Juve Udinese | il dato sui tifosi presenti questa sera all’Allianz Stadium di Torino Non c’è il tutto esaurito
Spettatori Juve Udinese, il dato ufficiale: 40.034 presenti per la prima del dopo-Tudor, la spinta dei tifosi nonostante la crisi. Ma pochissimi ospiti. Nonostante la crisi, l’esonero dell’allenatore e una striscia di risultati negativi che dura da oltre un mese, il popolo bianconero non abbandona la sua squadra. Anche questa sera, in occasione della delicatissima sfida infrasettimanale contro l’ Udinese, l’Allianz Stadium ha risposto presente con una cornice di pubblico importante. La passione juventina si conferma incrollabile, anche nei momenti più difficili. Juve Udinese: il dato ufficiale sugli spettatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oltre 60.000 Spettatori per Lazio-Juve Tutte le News H24, Rassegna Stampa e LIVE #BUONGIORLAZIO @BuongiorLazio https://www.facebook.com/Buongiorlazio2023 In collaborazione con #TeleradiocronistaSportivoENON #RadioSpazioApert Vai su Facebook
Lazio-Juventus, il numero degli spettatori aumenta: il dato è impressionante! https://lazionews.eu/notizie/lazio-juventus-tifosi-olimpico-biglietti-venduti/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioJuventus #biglietti #spettatori #tifosi #StadioOlimpico #Ol - X Vai su X
Juventus – Udinese LIVE Diretta Streaming e TV Serie A 9° Giornata - Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. Lo riporta stadiosport.it
Serie A, gli ascolti Dazn crescono ancora nell’ottava giornata: ma solo 66.000 abbonati hanno visto Hellas Verona-Cagliari - L'emittente gioisce per aver sfiorato i 5,9 milioni di spettatori, un dato he segna +12% rispetto allo stesso turno del 2024/2025 ... calciocasteddu.it scrive
Alla Juve bastano Dybala e McKennie: 2-0 all'Udinese, Allegri aggancia l'Atalanta - La squadra di Allegri riscatta così la sconfitta di mercoledì in Supercoppa contro l'Inter e ... Riporta calciomercato.com