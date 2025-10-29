Spettatori Inter Fiorentina attesi 500 tifosi Viola a San Siro | il monito per la squadra di Pioli

Inter News 24 in vista del match di stasera. Nonostante la distanza e l’impegno infrasettimanale, la Fiorentina potrà contare su una discreta rappresentanza di tifosi stasera a San Siro per la sfida contro l’Inter. Come riferito dal quotidiano La Nazione, saranno circa 500 i sostenitori viola presenti nel settore ospiti (terzo anello blu), inclusi alcuni residenti al Nord. Questa presenza è, tuttavia, inferiore alle aspettative e risente del momento non felice che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli, ancora senza vittorie e in piena crisi di risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

