Spesa per assicurare l’auto ad agosto il premio medio in provincia di Piacenza è salito a 564 euro
Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Piacenza ad agosto 2025 è stato pari a 564,59 euro, in aumento del 3,7% su base annua.A proporre i numeri l’Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it. In Emilia-Romagna, invece, la spesa è cresciuta del 1,6% e il premio medio di 564. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
