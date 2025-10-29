Spero ti sia rotta tutte le ossa Lorena Wiebes pubblica i messaggi d'odio dopo la terribile caduta

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della gara Madison femminile ai Mondiali di ciclismo su pista, la campionessa olandese Lorena Wiebes è stata vittima - insieme alla compagna di Nazionale, Lisa van Belle - di una tremenda caduta, riportando problemi alla spalla e al volto. Un incidente che ha scatenato anche l'ira di diversi haters nei confronti di Wiebes che ha poi denunciato tutto online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

