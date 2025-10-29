Spendo 2mila euro al mese in camere iperbariche e filtrazione del sangue per non invecchiare Mi scambiano per la sorella di mia figlia 18enne | la storia di Tracy Kiss
“Il biohacking è come rinascere. Rinnovo le mie cellule e sembro naturalmente giovane”. È la filosofia di Tracy Kiss, una creatrice di contenuti britannica di 38 anni che, come riporta il Daily Mail, spende fino a 2.000 sterline al mese per fermare l’invecchiamento. Il risultato? A 38 anni, sostiene di essere regolarmente scambiata per la sorella della figlia diciottenne. La sua trasformazione nasce da un momento di crisi vissuto a soli 25 anni. Nonostante la giovane età, la donna, madre single di due figli, si sentiva “consumata” e “come un’ottantenne”, soffriva di dolori cronici e non riusciva a camminare senza sentirsi svenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
