Spazio la navigazione satellitare con GPS funziona anche sulla Luna

La navigazione satellitare  funziona anche sulla Luna  e i dati che lo dimostrano sono ora pubblicati sull’ archivio liberamente accessibile Zenodo,  gestito dal Cern per la comunità scientifica internazionale. Arrivano dalla  missione congiunta italo-americana LuGre,  frutto di un accordo tra l’ Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa.  Lo strumento, sviluppato in Italia dall’ azienda veneta Qascom  con il supporto scientifico del  Politecnico di Torino  ha infatti permesso, per la prima volta, di ricevere e analizzare sulla Luna i segnali di navigazione satellitare utilizzati ogni giorno sulla Terra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

