Spazio la navigazione satellitare con GPS funziona anche sulla Luna

La navigazione satellitare funziona anche sulla Luna e i dati che lo dimostrano sono ora pubblicati sull’ archivio liberamente accessibile Zenodo, gestito dal Cern per la comunità scientifica internazionale. Arrivano dalla missione congiunta italo-americana LuGre, frutto di un accordo tra l’ Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa. Lo strumento, sviluppato in Italia dall’ azienda veneta Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino ha infatti permesso, per la prima volta, di ricevere e analizzare sulla Luna i segnali di navigazione satellitare utilizzati ogni giorno sulla Terra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it