Spazio la navigazione satellitare con GPS funziona anche sulla Luna
La navigazione satellitare funziona anche sulla Luna e i dati che lo dimostrano sono ora pubblicati sull’ archivio liberamente accessibile Zenodo, gestito dal Cern per la comunità scientifica internazionale. Arrivano dalla missione congiunta italo-americana LuGre, frutto di un accordo tra l’ Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa. Lo strumento, sviluppato in Italia dall’ azienda veneta Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino ha infatti permesso, per la prima volta, di ricevere e analizzare sulla Luna i segnali di navigazione satellitare utilizzati ogni giorno sulla Terra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La navigazione lungo il fiume Nilo rallenta i ritmi ed apre spazio alle emozioni Catapultati in un tempo lontano abbiamo vissuto sensazioni che le foto non possono raccontare abbastanza noi ci proviamo ugualmente condividendo qualche scatto con voi - facebook.com Vai su Facebook
Navigazione satellitare funziona anche sulla Luna, online i dati - La navigazione satellitare funziona anche sulla Luna e i dati che lo dimostrano sono ora pubblicati sull'archivio liberamente accessiile Zenodo, gestito dal Cern per la comunit ... Secondo msn.com
Navigazione satellitare sulla Luna, arrivano i primi dati della missione italo-americana “LuGRE” - Una base di dati per università e centri di ricerca privati per sviluppare servizi di navigazione lunare commerciali e a basso costo. Come scrive key4biz.it
Spazio, dall'Italia navigazione satellitare per la Luna: Accordo Asi-Qascom per Neil, ricevitore per Galileo - Grazie all'Italia, la navigazione satellitare arriva sulla Luna per aiutare le sonde a navigare e a posarsi sulla superficie: è questo l'obiettivo del ricevitore al centro del contratto firmato da ... ilmattino.it scrive