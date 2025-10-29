Spazio così le onde gravitazionali rivelano buchi neri di seconda generazione

Buchi neri nati dalla fusione di altri buchi neri si fondono a loro volta con altri buchi neri, in una sorta di carambola cosmica favorita da ambienti particolarmente densi, come gli ammassi stellari: è il ritratto di un universo decisamente caotico, quello presentato dai due segnali di onde gravitazionali rilevati alla fine del 2024 a un mese l’uno dall’altro: sono i primi di buchi neri di seconda generazione, vale a dire buchi neri generati a loro volta da precedenti fusioni, avvenute in ambienti molto affollati. La scoperta è pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, dalla collaborazione internazionale Ligo-Virgo-Kagra, che comprende i due rivelatori americani Ligo, il rilevatore Virgo dell’Osservatorio gravitazionale europeo (Ego) che si trova in Italia, a Cascina (Pisa) e al quale l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e il rivelatore giapponese Kagra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

