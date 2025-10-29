Spalletti verso la Juventus | accordo trovato dopo l’esonero di Tudor
Luciano Spalletti è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il club bianconero ha accelerato i contatti con l’ex commissario tecnico della Nazionale e, secondo quanto filtra da ambienti vicini alla dirigenza, l’accordo sarebbe ormai definito. Spalletti firmerà un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico toscano potrebbe arrivare già domani a Torino per chiudere l’intesa. La scelta di puntare su di lui è stata condivisa dal direttore generale Damien Comolli e dal director of football strategy Giorgio Chiellini, che hanno individuato in Spalletti il profilo ideale per riportare equilibrio e identità alla squadra dopo settimane turbolente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Si avvicina Halloween. Luciano Spalletti verso la Juventus. Sappiamo tutti benissimo cos'è successo agli ultimi capitani passati dalle sue mani Manuel Locatelli escluso dall'ultimo Europeo dell'Italia: il ct era Luciano Spalletti #Juventus #Spalletti #Locatelli - X Vai su X
La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale Sono due in nomi in cima al taccuino: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti verso la Juventus: accordo vicino dopo l’esonero di Tudor - Luciano Spalletti è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus. Da thesocialpost.it
Spalletti Juventus, l’accordo per il nuovo allenatore è sempre più vicino: ha detto sì questa formula. Si chiude dopo l’Udinese: i dettagli - Spalletti Juventus, l’accordo per il nuovo allenatore è sempre più vicino: le ultimissime sul tecnico La Juventus stringe per il nuovo allenatore. Segnala juventusnews24.com
Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l'accordo - Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico della Juventus al posto dell'esonerato Igor Tudor. Secondo msn.com