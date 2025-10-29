Spalletti verso la Juventus | accordo trovato dopo l’esonero di Tudor

Luciano Spalletti è sempre più vicino a sedersi sulla panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il club bianconero ha accelerato i contatti con l’ex commissario tecnico della Nazionale e, secondo quanto filtra da ambienti vicini alla dirigenza, l’accordo sarebbe ormai definito. Spalletti firmerà un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico toscano potrebbe arrivare già domani a Torino per chiudere l’intesa. La scelta di puntare su di lui è stata condivisa dal direttore generale Damien Comolli e dal director of football strategy Giorgio Chiellini, che hanno individuato in Spalletti il profilo ideale per riportare equilibrio e identità alla squadra dopo settimane turbolente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

