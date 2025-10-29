Spalletti si presenta ai tifosi bianconeri | Voglio rimettere a posto quello che mi è successo con la Nazionale

Inter News 24 Spalletti si presenta ai suoi nuovi tifosi: quelli della Juventus. Le parole del tecnico sono colme di voglia di fare bene e di conquistare il pubblico. Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha lasciato intendere di voler tornare presto ad allenare, e secondo diversi indizi il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus. Intercettato da La Repubblica durante un evento a Milano, il tecnico toscano non ha nascosto il desiderio di rimettersi in gioco dopo la fine anticipata della sua esperienza azzurra. Il tecnico pronto a una nuova sfida dopo la Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti si presenta ai tifosi bianconeri: «Voglio rimettere a posto quello che mi è successo con la Nazionale»

Scopri altri approfondimenti

Tudor esonerato, Spalletti: "Fortunato chi lo sostituirà" L'ex ct della Nazionale presenta uno spot con Totti e dice: "Ritorno in panchina? Aspetto con serenità" Vai su Facebook

Stamattina Spalletti presenta lo spot di un amaro. Per portarsi avanti col lavoro. - X Vai su X

Spalletti-Juve, tifosi bianconeri "scontenti"? Il tecnico sarebbe troppo legato al Napoli - Molti tifosi della Juventus, nelle ultime ore, avrebbero manifestato il loro malcontento sulle varie piattaforme social per l'ingaggio, più che probabile, di Luciano Spalletti ... Da tuttojuve.com

Juve, quando ci sarà la presentazione di Spalletti? La data scelta dal club - Nelle prossime ore è attesa la firma del contratto che aprirà ufficialmente la sua nuova era bianconera. Secondo tag24.it

Juve, tifosi divisi su Spalletti: “Troppo napoletano” per la Maglia Bianconera - ] ... Da pianetazzurro.it